Убивство немовляти в Одесі: справу матері та її співмешканця передано до суду

Наприкінці січня поточного року тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено в морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі.

В Одесі до суду скеровано справу щодо загибелі півторарічного хлопчика, якого знайшли в морозильній камері. Обвинувачення висунули 18-річній матері та її 44-річному співмешканцю за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за залишення дитини в небезпеці, що призвело до смерті, та наругу над тілом.

Слідство встановило, що через недогляд дитина отримала тяжкі опіки й померла без медичної допомоги. Щоб приховати смерть, тіло сховали в морозильнику.

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років ув’язнення. Дворічну сестру загиблого вилучено з родини, а службова недбалість посадовців, відповідальних за захист дітей, розслідується окремо.