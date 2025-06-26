В Одеському районі поліцейські розслідують випадок травмування неповнолітньої на залізниці

Про подію, яка сталася сьогодні, 26 червня, на одній із залізничних станцій, до поліції повідомив очевидець.

Попередньо правоохоронці встановили, що 13-річна дівчина піднялась на вантажний вагон, який не рухався, де зазнала ураження електрострумом.

Потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Поліцейські працюють на місці події. Всі обставини встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Вкотре закликаємо батьків контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм, що залізниця – не місце для розваг. Потяги, вагони та інші об’єкти знаходяться під високою напругою. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані.

Нещодавно начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Вікторія Чалова нагадувала, до яких трагічних наслідків призвели розваги підлітків на об’єктах залізничної інфраструктури у цьому році та яка відповідальність передбачена за такі дії чинним законодавством.

Будьте свідомими та пам’ятайте, що дотримання елементарних правил безпеки – це запорука збереження життя та здоров’я.

Одеське районне управління поліції № 2