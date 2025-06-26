Поліція Одеси встановлює обставини загибелі новонародженої дитини
Трагічна подія сталася минулого тижня в одному з пологових будинків міста.
Про неї правоохоронцям повідомила 25-річна мати померлої дівчинки.
Слідчі внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України.
В рамках розпочатого кримінального провадження буде проведено низку судових експертиз.
Поліцейські з’ясовують всі обставини трагічної події.
Слідчі дії тривають.
Одеське районне управління поліції № 1
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