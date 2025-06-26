Поліція Одеси встановлює обставини загибелі новонародженої дитини

Трагічна подія сталася минулого тижня в одному з пологових будинків міста.

Про неї правоохоронцям повідомила 25-річна мати померлої дівчинки.

Слідчі внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України.

В рамках розпочатого кримінального провадження буде проведено низку судових експертиз.

Поліцейські з’ясовують всі обставини трагічної події.

Слідчі дії тривають.

Одеське районне управління поліції № 1