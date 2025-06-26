Пішов із життя Руслан Боделан — ексмер Одеси

Помер колишній міський голова Одеси Руслан Боделан.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОВА.

Руслан Боделан з 1984 по 1991 роки обіймав керівні посади в Одеському міському та обласному комітетах КПУ, облвиконкомах та облраді. Народний депутат України І та ІІ скликань. З 1995 по 1998 роки – голова Одеської ОДА, з 1998 по 2005 роки – одеський міський голова.