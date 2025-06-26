Геннадій Труханов привітав учасників Чемпіонату України з тайського боксу в Одесі

В Одесі триває Чемпіонат України з таїландського боксу серед молоді, юніорів і юнаків. У змаганнях беруть участь понад 260 спортсменів із 15 областей України.

Особливу увагу глядачів привернув розділ Wai Kru — традиційний ритуальний танець, що символізує повагу до тренерів, батьків і бойового мистецтва.

Юних спортсменів привітав почесний президент Національної федерації таїландського боксу, мер Одеси Геннадій Труханов:

«Ви вже переможці, бо обрали силу, витримку й гідність замість легких шляхів. Тренуйтеся, вкладайте душу — і результати говоритимуть самі за себе. Саме такі, як ви, будують сильну Україну».

Чемпіонат триватиме кілька днів, і попереду ще чимало яскравих поєдинків.

Переможці національного відбору представлятимуть Україну у вересні на чемпіонаті світу, а також візьмуть участь в інших міжнародних турнірах.