Геннадій Труханов привітав учасників Чемпіонату України з тайського боксу в Одесі
В Одесі триває Чемпіонат України з таїландського боксу серед молоді, юніорів і юнаків. У змаганнях беруть участь понад 260 спортсменів із 15 областей України.
Особливу увагу глядачів привернув розділ Wai Kru — традиційний ритуальний танець, що символізує повагу до тренерів, батьків і бойового мистецтва.
Юних спортсменів привітав почесний президент Національної федерації таїландського боксу, мер Одеси Геннадій Труханов:
«Ви вже переможці, бо обрали силу, витримку й гідність замість легких шляхів. Тренуйтеся, вкладайте душу — і результати говоритимуть самі за себе. Саме такі, як ви, будують сильну Україну».
Чемпіонат триватиме кілька днів, і попереду ще чимало яскравих поєдинків.
Переможці національного відбору представлятимуть Україну у вересні на чемпіонаті світу, а також візьмуть участь в інших міжнародних турнірах.
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