З Житомира до Одеси курсуватиме новий поїзд від Укрзалізниці
Пресслужба Укрзалізниці повідомляє про запуск нового поїзда, який курсуватиме між Житомиром і Одесою, з’єднуючи північ країни з південними регіонами.
Розклад руху:
З Житомира до Одеси:
Поїзд вирушатиме через день, починаючи з 11 липня.
Відправлення — о 13:58, прибуття до Одеси — о 06:16 наступного ранку.
З Одеси до Житомира:
Рух також через день, з початком 10 липня.
Відправлення з Одеси — о 19:33, прибуття до Житомира — о 12:27.
Маршрут пролягатиме через низку міст, зокрема: Черкаси, Вознесенськ, Помічну, Гребінку та Фастів.
У складі поїзда будуть представлені купейні, плацкартні та вагони класу “люкс”.
Жителі Коростеня також зможуть скористатися новим маршрутом — достатньо дістатися до Житомира на регіональному поїзді №887/888 – 889/890 Коростень — Вінниця, де зручно зробити пересадку на новий поїзд №148/147.
Квитки доступні до продажу за 20 діб до дати поїздки — за звичною схемою.
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