З Житомира до Одеси курсуватиме новий поїзд від Укрзалізниці

Пресслужба Укрзалізниці повідомляє про запуск нового поїзда, який курсуватиме між Житомиром і Одесою, з’єднуючи північ країни з південними регіонами.

Розклад руху:

З Житомира до Одеси :

Поїзд вирушатиме через день, починаючи з 11 липня.

Відправлення — о 13:58, прибуття до Одеси — о 06:16 наступного ранку.

З Одеси до Житомира:

Рух також через день, з початком 10 липня.

Відправлення з Одеси — о 19:33, прибуття до Житомира — о 12:27.

Маршрут пролягатиме через низку міст, зокрема: Черкаси, Вознесенськ, Помічну, Гребінку та Фастів.

У складі поїзда будуть представлені купейні, плацкартні та вагони класу “люкс”.

Жителі Коростеня також зможуть скористатися новим маршрутом — достатньо дістатися до Житомира на регіональному поїзді №887/888 – 889/890 Коростень — Вінниця, де зручно зробити пересадку на новий поїзд №148/147.

Квитки доступні до продажу за 20 діб до дати поїздки — за звичною схемою.