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З Житомира до Одеси курсуватиме новий поїзд від Укрзалізниці

редактор

Пресслужба Укрзалізниці повідомляє про запуск нового поїзда, який курсуватиме між Житомиром і Одесою, з’єднуючи північ країни з південними регіонами.

Розклад руху:

  • З Житомира до Одеси:
    Поїзд вирушатиме через день, починаючи з 11 липня.
    Відправлення — о 13:58, прибуття до Одеси — о 06:16 наступного ранку.

  • З Одеси до Житомира:
    Рух також через день, з початком 10 липня.
    Відправлення з Одеси — о 19:33, прибуття до Житомира — о 12:27.

Маршрут пролягатиме через низку міст, зокрема: Черкаси, Вознесенськ, Помічну, Гребінку та Фастів.

У складі поїзда будуть представлені купейні, плацкартні та вагони класу “люкс”.

Жителі Коростеня також зможуть скористатися новим маршрутом — достатньо дістатися до Житомира на регіональному поїзді №887/888 – 889/890 Коростень — Вінниця, де зручно зробити пересадку на новий поїзд №148/147.

Квитки доступні до продажу за 20 діб до дати поїздки — за звичною схемою.

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