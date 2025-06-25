П’ятьох жителів Білгород-Дністровського району судитимуть за крадіжки та грабіж

Загалом зловмисники завдали потерпілим матеріальних збитків на суму майже 100 тисяч гривень. Фігурантам загрожує позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що 39-річний житель району обікрав домоволодіння двох співмістян, коли їх не було вдома. До одного приватного будинку чоловік потрапив, пошкодивши вікно, до іншого – через незачинені двері. З осель зловмисник викрав холодильник, телевізор та радіоприймач.

23-річний житель райцентру на одній із вулиць міста штовхнув перехожого та відібрав у нього сумку, в якій знаходились телефон, колонка, банківські картки та гроші. А за тиждень цей правопорушник разом зі своїм 24-річним товаришем проникли до складського приміщення місцевого підприємства, зламавши замок на дверях, і викрали кілька металевих деталей до виробничого станка.

Ще один 44-річний житель Білгорода-Дністровського викрав два телефони з барсетки незнайомця, коли той відпочивав у середмісті. Скориставшись відсутністю захисного пароля на одному гаджеті, зловмисник зайшов до особистого кабінету потерпілого в інтернет-банкінгу і викрав з рахунку кошти.

А от 18-річний житель райцентру викрав мобільний телефон у знайомої, коли вона була у молодика в гостях.

Загалом зловмисники завдали потерпілим матеріальних збитків на суму майже 100 тисяч гривень. Фігуранти витратили на власні потреби викрадені гроші і збули частину викрадених речей.

Встановивши правопорушників, поліцейські вилучили більшу частину майна та повернули власникам.

Як повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, зібравши достатньо доказів протиправних дій фігурантів, слідчі висунули їм обвинувачення, залежно від скоєного, у таємному викраденні чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану, зокрема повторно та з проникненням у житло, приміщення, за попередньою змовою групою осіб, а також у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини