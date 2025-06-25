Одесити можуть безоплатно обстежити своїх дітей на захворювання опорно-рухового апарату

26 червня 2025 року в дитячих медзакладах Одеси буде проведено День профілактики та раннього виявлення захворювання на сколіоз. Захід організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я до Міжнародного дня боротьби зі сколіозом.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, кожна четверта дитина в Україні має проблеми з поставою, а у шкільному віці у 80% дітей діагностують сколіоз на різних стадіях.

Сколіоз – це серйозне захворювання, і якщо його не лікувати, а викривлення хребта буде більше 40 відсотків, то єдиним можливим методом лікування буде операція. Але треба знати, що у дитячому віці, допоки хребет формується, сколіотичні зміни є зворотними.

Щоб пройти безоплатні профілактичні огляди опорно-рухового апарату у дітей, 26 червня зверніться до лікарів-педіатрів, хірургів і ортопедів дитячих міських поліклінік та дитячого консультативно-діагностичного центру:

1. Дитяча міська поліклініка № 1 — вул. Праведників світу, 36, 2-й поверх, кабінет ортопеда № 16, з 9:00 до 13:00.

2. Дитяча міська поліклініка № 2

- вул. Владислава Бувалкіна, 59; 1-й поверх, кабінет хірурга № 115, з 9:00 до 14:00;

- просп. Князя Володимира Великого, 67, 2-й поверх, кабінет хірурга № 36, з 14:00 до 19:00.

3. Дитяча міська поліклініка № 3 — вул. Єврейська, 11, огляди лікарями- педіатрами — з 9:00-14:00; 1-й поверх, кабінет № 41 — огляд ортопедом-травматологом з 9:00 до 14:00, огляд хірургом — з 14:30 до 20:00.

4. Дитяча міська поліклініка № 4 — вул. Добровольців, 26, огляди лікарями-педіатрами з 9:00 до 15:00.

5. Дитяча міська поліклініка № 5 — вул. Євгенія Танцюри, 80, 3-й поверх, кабінет № 24, з 8:00 до 16:00.

6. Дитяча міська поліклініка № 6 — вул. Академіка Філатова, 7а, огляди лікарями-педіатрами з 8:00 до 19:00.

7. Дитяча міська поліклініка №7 — вул. Старопортофранківська, 46, 2-й поверх, кабінет хірурга, № 22а з 13:00 до 19:00.

8. Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резніка — вул. Всеволода Змієнка, 10, кабінет педіатра № 12 — з 9:00 до 14:00; кабінет педіатра № 17 — з 14:00 до 17:00.