Гості з Миколаєва випробували інклюзивний майданчик біля пляжу «Дельфін» в Одесі

До Одеси на відпочинок та відновлення прибули люди з порушеннями опорно-рухової діяльності з фізкультурно-оздоровчого клубу «Вікторія» (м. Миколаїв). Під час перебування в нашому місті вони протестували новий інклюзивний майданчик, що нещодавно відкрився біля пляжу «Дельфін».

Гості відзначили зручність розміщення тренажерів, якісне покриття та доступність усіх елементів майданчика. Простір був спроєктований із урахуванням потреб людей з інвалідністю.