У Дніпрі ракета впала неподалік від поїзда Одеса-Запоріжжя

У Дніпрі російська ракета влучила поблизу потягу, який прямував з Одеси. Постраждали пасажири.

Про це в Мережі повідомила одна з постраждалих пасажирок.

«Влучили прямо по потягу. Дуже багато людей постраждалих», — розповіла Єлизавета.

Відомо, що поїзду залишалось доїхати до вокзалу в Дніпрі близько 15 хвилин.

В «Укрзалізниці» підтвердили, що внаслідок атаки було пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади «швидкої». «Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.