У Дніпрі ракета впала неподалік від поїзда Одеса-Запоріжжя
У Дніпрі російська ракета влучила поблизу потягу, який прямував з Одеси. Постраждали пасажири.
Про це в Мережі повідомила одна з постраждалих пасажирок.
«Влучили прямо по потягу. Дуже багато людей постраждалих», — розповіла Єлизавета.
Відомо, що поїзду залишалось доїхати до вокзалу в Дніпрі близько 15 хвилин.
В «Укрзалізниці» підтвердили, що внаслідок атаки було пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.
На місце оперативно прибули рятувальники та бригади «швидкої». «Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.
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