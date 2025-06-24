Неповнолітні водії без документів: нагадування про відповідальність

Ювенальні поліцейські разом з інспекторами «Служби освітньої безпеки» провели превентивний захід у місті Біляївка для попередження порушень правил дорожнього руху з боку неповнолітніх.

У ході відпрацювання правоохоронці виявили двох кермувальників мопедів віком 13 та 15 років, які не мали водійських посвідчень, а двоколісники взяли без дозволу або за мовчазної згоди батьків.

Поліцейські провели з хлопцями роз’яснювальні бесіди, наголосивши, що керування транспортними засобами без проходження навчання та наявності відповідних документів є правопорушенням, ба більше – реальною загрозою для життя та здоров’я як самих водіїв, так і інших учасників дорожнього руху. Недосвідченість у таких випадках часто призводить до дорожньо-транспортних пригод.

Поліцейські зауважують, що керувати мотоциклами та мопедами дозволено з 16-річного віку після отримання посвідчення водія категорії А та А1, а до керування легковими автомобілями можна приступати тільки з 18-річного віку за наявності водійського посвідчення категорії В.

За неналежне виховання синів відносно батьків підлітків поліцейські склали адміністративні протоколи. Батьки 13-річного хлопця відповідатимуть за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, санкція якої передбачає попередження або штраф до 1700 гривень, а батьки 15-річного – за частиною 3 статті 184 КУпАП, що передбачає накладення штрафу в розмірі до 5100 гривень.

Адміністративні матеріали скеровані до суду.

Одеське районне управління поліції № 2