В Одесі відкрили центр підтримки для внутрішньо переміщених осіб

20 червня 2025 року в Одесі відбулося чергове засідання Міської ради з питань внутрішньо переміщених осіб.

Ключовою темою засідання стало відкриття нового простору для переселенців, який працюватиме за принципом «рівний - рівному». Хаб створений за ініціативи міського голови Геннадія Труханова.

У засіданні взяли участь: члени міської ради з питань внутрішньо переміщених осіб, представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), ГО «Десяте квітня», Норвезької ради у справах біженців в Україні та представники хабів різних громад.

Голова міської ради з питань внутрішньо переміщених осіб Наталія Марченко доповіла про роботу Ради у І півріччі 2025 року.

Директорка Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради – секретар Ради Олена Китайська розповіла про посилення інтеграції ВПО в життя Одеської міської територіальної громади та активне залучення їх до громадського життя.

Представники Мирноградської та Волноваської громад Донецької області висловили вдячність Одеській міській раді за надання робочих місць та можливість працювати з мешканцями своїх громад.