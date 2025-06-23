Побив через ревнощі: мешканця Одещини засудили до 5 років умовно за тяжке тілесне ушкодження

У Білгород-Дністровському районі чоловік побив знайомого, приревнувавши його до своєї дівчини. Постраждалий з тяжкими травмами голови потрапив до лікарні.

Поліція швидко затримала нападника, йому інкримінували умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд призначив 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки, врахувавши каяття та відшкодування шкоди. Засуджений має дотримуватися умов пробації, інакше — реальне ув’язнення.