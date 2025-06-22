Врятували життя: на пляжі Чорноморська медики допомогли дітям, що тонули

Останніми днями фіксується суттєве зростання кількості викликів до прибережних районів Одеси та її околиць, що пов’язано з необережністю людей під час відпочинку на воді. Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі на узбережжі. Як повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, основна причина викликів — захлебування морською водою, переважно серед дітей та осіб у стані алкогольного сп’яніння.

«Так, бригада №81 у складі лікаря Іванни Беденкової, парамедика Наталії Бурделі та екстреного медичного техніка Бориса Земко декілька разів виїжджала на виклики до пляжів міста Чорноморськ. На місцях було врятовано двох дітей — 11 та 13 років, які потрапили у воду та опинилися в стані неповного утоплення. Завдяки швидким і професійним діям медиків, діти були стабілізовані та госпіталізовані до місцевих лікарень. Загрозу життю вдалося відвернути», – йдеться у повідомленні.

Медичні працівники звертаються до всіх батьків, туристів і мешканців з проханням бути обачними поблизу водойм: не залишати дітей без нагляду, утримуватись від купання в стані алкогольного сп’яніння та дотримуватись правил безпеки.