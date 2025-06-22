Унаслідок ДТП у Білгород-Дністровському районі травмовано пасажирку

Автопригода сталася вчора, 21 червня, ввечері неподалік села Введенка Саратської громади.

Правоохоронці попередньо встановили, що 56-річний водій автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де сталося перекидання легковика.

Медики госпіталізували 57-річну пасажирку чоловіка з травмою голови та численними переломами. Сам водій не постраждав. Перевірка на стан сп'яніння показала, що він п’яний.

Як повідомив начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко, слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

В рамках провадження вилучено транспортний засіб та буде проведено низку експертиз. Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури. Встановлюються повні обставини події.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. За жодних обставин не сідайте за кермо у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, не перевищуйте дозволену швидкість, уважно слідкуйте за дорожньою обстановкою.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини