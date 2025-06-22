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Пожежі після російського удару по Одещині: постраждали будівлі «швидкої» та житловий будинок

редактор ,

У ніч з 21 на 22 червня російські війська завдали удару по півдню Одеської області. Внаслідок обстрілу виникли пожежі.

Російська атака на Одещину: горіли будівлі на території станції «швидкої» та житловий будинок (фото, відео)

Як повідомили в ДСНС Одещини, загорілися будівлі на території станції швидкої допомоги, включаючи гараж і автомобіль. Також вогонь поширився на сусідній житловий будинок.

Пожежу ліквідували рятувальники разом з місцевою пожежною бригадою. На щастя, обійшлося без жертв.

Російська атака на Одещину: горіли будівлі на території станції «швидкої» та житловий будинок (фото, відео)

Російська атака на Одещину: горіли будівлі на території станції «швидкої» та житловий будинок (фото, відео)

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