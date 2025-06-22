Пожежі після російського удару по Одещині: постраждали будівлі «швидкої» та житловий будинок

У ніч з 21 на 22 червня російські війська завдали удару по півдню Одеської області. Внаслідок обстрілу виникли пожежі.

Як повідомили в ДСНС Одещини, загорілися будівлі на території станції швидкої допомоги, включаючи гараж і автомобіль. Також вогонь поширився на сусідній житловий будинок.

Пожежу ліквідували рятувальники разом з місцевою пожежною бригадою. На щастя, обійшлося без жертв.