Пожежі після російського удару по Одещині: постраждали будівлі «швидкої» та житловий будинок
У ніч з 21 на 22 червня російські війська завдали удару по півдню Одеської області. Внаслідок обстрілу виникли пожежі.
Як повідомили в ДСНС Одещини, загорілися будівлі на території станції швидкої допомоги, включаючи гараж і автомобіль. Також вогонь поширився на сусідній житловий будинок.
Пожежу ліквідували рятувальники разом з місцевою пожежною бригадою. На щастя, обійшлося без жертв.
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