Поліція Одеси висунула підозру вбивці маленької Соломії

9 червня поліцейські виявили тіло малолітньої мешканки Одеси з ознаками насильницької смерті за кілька кварталів від дому. Напередодні вночі її мати повідомила про зникнення дитини з двору будинку, де проживає родина.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці переглянули десятки годин записів з камер відеонагляду, опитали велику кількість громадян, проаналізували отриману інформацію й відновили хроніку подій тієї страшної доби.

Наразі встановлено, що ввечері 18 червня Соломійка каталася на самокаті поблизу свого будинку. В цей час 31-річний чоловік, який проживає неподалік, запросив її в гості. Дитина без вагань погодилась, адже раніше неодноразово спілкувалась із ним. Заманивши 7-річну дівчинку до себе додому, чоловік вбив її. Попередньо встановлено, що причиною смерті дитини є механічна асфіксія через удушення. Точна причина буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

Аби приховати сліди злочину, зловмисник вранці обмотав тіло дитини плівкою, поклав у сумку та вивіз в коробці на таксі за декілька кварталів, де сховав у підвалі поруч із житловим будинком.

Поліцейські встановили та затримали підозрюваного впродовж кількох годин.

Під час огляду місця, де фігурант сховав тіло вбитої та обшуку в його помешканні, де безпосередньо сталося вбивство, правоохоронці вилучили речові докази, зокрема, біологічні зразки чоловіка та дитини, а також самокат дівчинки.

Наразі слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 повідомили затриманому про підозру за п. 2. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство малолітньої дитини.

За клопотанням слідчого, підтриманого у судовому засіданні прокурором, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Триває досудове розслідування. За скоєне чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справ здійснює Малиновська окружна прокуратура міста Одеси.