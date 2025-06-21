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Поліція Одеси висунула підозру вбивці маленької Соломії

редактор

9 червня поліцейські виявили тіло малолітньої мешканки Одеси з ознаками насильницької смерті за кілька кварталів від дому. Напередодні вночі її мати повідомила про зникнення дитини з двору будинку, де проживає родина.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці переглянули десятки годин записів з камер відеонагляду, опитали велику кількість громадян, проаналізували отриману інформацію й відновили хроніку подій тієї страшної доби.

поліцейські одеси повідомили про підозру затриманому за вбивство семирічної соломії тарасюк

Наразі встановлено, що ввечері 18 червня Соломійка каталася на самокаті поблизу свого будинку. В цей час 31-річний чоловік, який проживає неподалік, запросив її в гості. Дитина без вагань погодилась, адже раніше неодноразово спілкувалась із ним. Заманивши 7-річну дівчинку до себе додому, чоловік вбив її. Попередньо встановлено, що причиною смерті дитини є механічна асфіксія через удушення. Точна причина буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

Аби приховати сліди злочину, зловмисник вранці обмотав тіло дитини плівкою, поклав у сумку та вивіз в коробці на таксі за декілька кварталів, де сховав у підвалі поруч із житловим будинком.

Поліцейські встановили та затримали підозрюваного впродовж кількох годин.

Під час огляду місця, де фігурант сховав тіло вбитої та обшуку в його помешканні, де безпосередньо сталося вбивство, правоохоронці вилучили речові докази, зокрема, біологічні зразки чоловіка та дитини, а також самокат дівчинки.

Наразі слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 повідомили затриманому про підозру за п. 2. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство малолітньої дитини.

За клопотанням слідчого, підтриманого у судовому засіданні прокурором, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
поліцейські одеси повідомили про підозру затриманому за вбивство семирічної соломії тарасюк

Триває досудове розслідування. За скоєне чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справ здійснює Малиновська окружна прокуратура міста Одеси.

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