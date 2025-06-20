Нічна атака дронів на Одесу: руйнування, жертви та масштабні пожежі

У ніч на п’ятницю, 20 червня, російські ударні безпілотники завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали центральна частина міста та узбережжя. Про це повідомили міський голова Ігор Труханов і начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Пресслужба ДСНС Одеської області також опублікувала фото й відео з місця подій.

«Унаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації», — зазначив мер Труханов.

Крім того, в одному з міських районів постраждав газопровід. На місці працює аварійна служба.

За оновленими даними від Одеської ОВА, унаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 отримали поранення. Чоловік, який перебував у критичному стані, помер у лікарні. Наразі встановлюється особа загиблого.

Серед травмованих — 11 цивільних та троє рятувальників, які постраждали під час ліквідації наслідків удару. Четверо осіб, серед яких троє — співробітники ДСНС, госпіталізовані. Їхній стан — середньої тяжкості. Інші постраждалі отримали допомогу амбулаторно.

Внаслідок атаки зафіксовано понад 10 місць влучань. У деяких районах виникли масштабні пожежі. Одним з осередків займання став 4-поверховий житловий будинок. Пожежники врятували трьох людей і евакуювали ще шістьох. Під час гасіння на рятувальників обвалилися конструкції будівлі — усі постраждалі наразі перебувають у лікарні у стабільному стані.

Ураження зазнав і 23-поверховий будинок — полум’я охопило поверхи з 18-го по 20-й. Евакуації підлягали 600 мешканців. Із квартири, де спалахнула пожежа, рятувальники витягли трьох осіб, серед яких двоє дітей.

Крім цього, пожежі спалахнули ще в п’яти житлових будинках у різних районах міста. Знищено три автомобілі. Поруч зі зруйнованим 4-поверховим будинком рятувальники розгорнули пункт Незламності.