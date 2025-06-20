Контрабанда кокаїну на $20 мільйонів: членів «Ндрангети» засуджено в Україні

У серпні 2021 року правоохоронці України зупинили спробу масштабного переправлення наркотиків транзитом через територію держави. Під час спецоперації в порту «Південний» співробітники ДСР Нацполіції, СБУ та прикордонної служби затримали організаторів міжнародного наркотрафіку, які планували вивезення кокаїну за кордон.

Першу партію кокаїну, понад 60 кг, правоохоронці вилучили 9 серпня 2021 року. Наркотики надійшли з Республіки Еквадор у контейнері з бананами. Їх мали переправити далі до країн Європейського Союзу. У другій хвилі операції, 15 серпня, у порту було виявлено ще майже 60 кг кокаїну, схованого в порожнинах контейнера. Загальна маса вилученого – 120 кг, орієнтовна вартість — близько 20 мільйонів доларів США.

Організатором каналу наркотрафіку виявився громадянин Албанії, який мав широкі зв’язки з міжнародними злочинними угрупованнями. Саме він контактував із постачальниками. Його спільники — громадяни Румунії та України — відповідали за логістику всередині країни та передачу вантажу далі.

Слідчі оголосили всім затриманим підозри, після чого суд узяв їх під варту. Наприкінці 2021 року обвинувальний акт було передано до суду.

Наразі суд першої інстанції виніс вирок щодо фігурантів — учасників всесвітньовідомої італійської мафіозної організації «Ндрангета». Вони визнані винними за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

За результатами розгляду справи, обвинувачених засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Публічне обвинувачення підтримувала Одеська обласна прокуратура.