Шахрай із Березівщини обдурив військових під час іспитового строку: загрожує до 15 років ув’язнення
19-річний житель Березівського району, перебуваючи на іспитовому строку за аналогічні злочини, знову взявся за шахрайство. Він телефонував військовослужбовцям, видаючи себе за працівника банку, та виманював у них конфіденційні дані, щоб отримати доступ до онлайн-банкінгу й зняти гроші.
Протягом кількох місяців молодик ошукав щонайменше чотирьох військових із різних регіонів, заволодівши майже 100 тис. грн.
Поліцейські Одещини вилучили у фігуранта телефони, банківські картки, авто та інші речові докази. Йому оголошено підозру за кількома статтями, включно з повторним шахрайством і втручанням в автоматизовані системи в умовах воєнного стану.
Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із правом застави у майже 1 млн грн. Слідство триває.
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