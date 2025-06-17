Кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла: під завалами знайшли тіло 78-річної жінки

Кількість загиблих унаслідок ранкового ракетного удару Росії по Одесі 17 червня зросла до двох осіб. Під завалами зруйнованих будівель рятувальники виявили тіло ще однієї жінки, віком 78 років.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, кількість жертв кривавої дронової атаки російських загарбників збільшилася. Щойно під завалами було знайдено тіло 78-річної жінки. Висловлюю глибокі співчуття її родині", — написав Кіпер.

Він також зазначив, що по медичну допомогу звернулися 26 осіб. Усі постраждалі отримали необхідне лікування та нині продовжують амбулаторне відновлення.

На місці удару тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Комунальні служби займаються відновленням інфраструктури та забезпеченням безпеки.