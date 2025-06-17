Окупанти вдарили по інклюзивному центру в Одесі

У вівторок, 17 червня, росіяни завдали удар по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).

На щастя, люди в самому закладі не постраждали. Водночас пошкоджено будівлю дитячого садка поруч.