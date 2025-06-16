Одесит став срібним призером Кубка Європи зі скелелазіння

У м. Закопане (Республіка Польща) завершилися змагання етапу Кубку Європи зі скелелазіння. Змагались 58 спортсменів з 11 країн Європи.

У складі національної збірної команди України виступав вихованець Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву зі скелелазіння Григорій Ільчишин, який посів друге місце.

Підготували спортсмена тренери-викладачі Любов Зимова та Віктор Ремнєв.

Зараз Григорій Ільчишин готується до участі у Всесвітніх іграх 2025 року, які відбудуться з 7 по 17 серпня 2025 року у місті Ченду (Китайська Народна Республіка).