Міський голова нагородив найкращих випускників Одеси відзнакою «Гордість Одеси»

В Одесі започатковано нову гарну традицію - за високі успіхи у навчанні відзначати найкращих випускників одеських шкіл спеціальною відзнакою міського голови «Гордість Одеси».

“Діти і молодь - це завжди була наша головна цінність. І в нашому теплому місті саме вони заслуговують на щирі вітання, підтримку та віру в їхнє майбутнє.

Ми звикли називати їх медалістами. А сьогодні - Гордістю Одеси. Їх майже 700. Я б сказав - не лише гордість, а й велика надія нашого міста й усієї країни.

Нехай кожен із них реалізує себе, здобуде фах, щоб разом будувати сильну й сучасну Україну!” - привітав випускників мер Одеси Геннадій Труханов.

Відзнакою Одеського міського голови «Гордість Одеси» нагороджуються учні закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, які здобули профільну середню освіту та за результатами річного оцінювання в 11 (12)-му класі та державної підсумкової атестації (у разі її проведення) мають оцінки 10 – 12 балів з усіх предметів профільної освіти.