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П’яний водій BMW спричинив смертельну ДТП на Одещині

редактор ,

У ніч на 15 червня в Куяльницькій громаді на дорозі Т-1639 18-річний водій BMW X5, перебуваючи в стані сп’яніння, не впорався з керуванням і врізався в дерево. Внаслідок ДТП загинув 17-річний пасажир, ще двоє (18 і 20 років) — госпіталізовані.

Водія затримано. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Поліцейські затримали 18-річного жителя Подільського району, який у нетверезому стані допустив смертельну ДТП

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