Дядько з неповнолітнім племінником постануть перед судом за розбійний напад на беззахисного чоловіка, прикутого до ліжка

Слідчі висунули фігурантам обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України. Чоловіку з підлітком загрожує позбавлення волі.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що наприкінці лютого ввечері в одному з сіл Білгород-Дністровського району зловмисники через незачинені вхідні двері проникли по гроші у приватний будинок 48-річного чоловіка, знаючи, що він прикутий до ліжка. Побили господаря до втрати свідомості дерев’яними палицями, які принесли із собою, забрали з гаманця, що лежав поряд з ліжком, банківські картки та готівку в сумі 8 000 грн, і втекли.

Вранці побитого чоловіка виявила сусідка, яка доглядає за ним та допомагає по господарству. Вона викликала «швидку» та поліцію. Медики доправили потерпілого до лікарні, де діагностували йому травму голови, переломи носа та руки, численні садна й гематоми по всьому тілу. За висновком судово-медичних експертів, ці тілесні ушкодження відноситься до категорії середньої тяжкості.

Оперативники Білгород-Дністровського районного відділу поліції менш ніж за добу встановили, що до злочину причетні 38-річний місцевий житель та його 14-річний племінник, який мешкає по сусідству з потерпілим.

У якості речових доказів слідчі вилучили викрадені банківські картки, а також інші речі, що становили значення для слідства. Готівку зловмисники встигли витратити.

На час досудового розслідування суд обрав їм запобіжні заходи: хлопцю – цілодобовий домашній арешт, а чоловіку – тримання під вартою.

Наразі на підставі зібраних доказів слідчі висунули фігурантам обвинувачення у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, та проникненням у житло, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, а старшому ще й у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність та викраденні офіційного документа. Ці злочини кваліфікуються за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 304 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за них – позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

Підтримуватиме обвинувачення в суді Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини