Вода в одеських бюветах – безкоштовна й відкрита для всіх

На території Одеси розташовані 16 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин - від 80 до 120 метрів. Усі бювети знаходяться на обслуговуванні Комунального підприємства «Сервісний центр».

Вода зі свердловин подається вільно і доступна кожному.

Графік роботи бюветних комплексів:

З 8:00 до 22:00:

- вул. Дальницька, 25;

- просп. Небесної Сотні, 14;

- просп. Л. Українки (Гагаріна), 33;

- вул. Добровольців (М. Говорова);

- 6-та ст. В. Фонтану;

- сквер Михайлівcький;

- вул. Геранієва;

- вул. Інглезі;

- сквер Старобазарний;

- сквер Прохоровський;

- вул. Космонавтів, 17а;

- сквер Мечнікова;

- вул. Просвіти, 1д;

- просп. Князя Я. Мудрого (Ак. Глушка),1.

З 8:00 до 20:00:

- вул. Кримська.

Наразі у зв'язку із проведенням капітального ремонту НЕ ПРАЦЮЄ бюветний комплекс, розташований на вул. Іцхака Рабіна.

Найближчі бюветні комплекси розташовані на вул. Інглезі та вул. Космонавтів, 17а.