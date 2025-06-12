Вода в одеських бюветах – безкоштовна й відкрита для всіх
На території Одеси розташовані 16 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин - від 80 до 120 метрів. Усі бювети знаходяться на обслуговуванні Комунального підприємства «Сервісний центр».
Вода зі свердловин подається вільно і доступна кожному.
Графік роботи бюветних комплексів:
З 8:00 до 22:00:
- вул. Дальницька, 25;
- просп. Небесної Сотні, 14;
- просп. Л. Українки (Гагаріна), 33;
- вул. Добровольців (М. Говорова);
- 6-та ст. В. Фонтану;
- сквер Михайлівcький;
- вул. Геранієва;
- вул. Інглезі;
- сквер Старобазарний;
- сквер Прохоровський;
- вул. Космонавтів, 17а;
- сквер Мечнікова;
- вул. Просвіти, 1д;
- просп. Князя Я. Мудрого (Ак. Глушка),1.
З 8:00 до 20:00:
- вул. Кримська.
Наразі у зв'язку із проведенням капітального ремонту НЕ ПРАЦЮЄ бюветний комплекс, розташований на вул. Іцхака Рабіна.
Найближчі бюветні комплекси розташовані на вул. Інглезі та вул. Космонавтів, 17а.
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