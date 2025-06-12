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В Ізмаїлі сталась ДТП, у якій травмувалася дитина — обставини з’ясовують

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Автопригода, за участю легковика та електросамоката, сталася 11 червня ввечері на проспекті Незалежності.

Правоохоронці попередньо встановили, що 52-річний водій автомобіля на нерегульованому перехресті зіткнувся з електросамокатом, під керуванням 13-річного хлопця, який наближався праворуч та мав перевагу в русі.

Медики госпіталізували підлітка з травмами голови, грудної клітки та кінцівок.

Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він був тверезий.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

В рамках провадження вилучено транспортні засоби та призначено низку експертиз. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури. Встановлюються всі обставини події.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини
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