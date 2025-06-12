Одеські новини ТОП Новини 

Геннадій Труханов зустрівся з Послом Ісламської Республіки Афганістан

редактор ,

Мер Одеси Геннадій Труханов зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Афганістан в Україні паном Валі Монаваром.

Пан Посол продовжує свою дипломатичну місію, забезпечуючи підтримку афганської громади в Україні.

Під час діалогу Валі Монавар наголосив, що афганці глибоко розуміють несправедливість війни, що триває, та висловлюють солідарність з Україною.

Обидві сторони висловили готовність до співробітництва та підтримки гуманітарних ініціатив.

Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Другие интересные новости: