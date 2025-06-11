В Одесі суд конфіскував авто для ЗСУ: волонтер Сергій Кривенко заявляє про фальсифікацію справ і «удар по армії»

В Одесі судді Малиновського районного суду — Тетяна Тихонова та Володимир Передерко — ухвалили постанови про конфіскацію автомобілів, придбаних волонтерами для потреб Збройних сил України. Йдеться про справи №521/1597/25 та №521/1316/25.

Про це повідомив одеський волонтер Сергій Кривенко. За його словами, транспорт, що потрапив під конфіскацію, виконував критично важливі завдання на фронті, зокрема на Херсонському напрямку: евакуацію поранених, перевезення особового складу та доставку спорядження.

Кривенко стверджує, що підстави для розгляду справ були сфальсифіковані представниками митної служби за сприяння окремих співробітників військової контррозвідки СБУ. При цьому він зазначає, що до кампанії проти волонтерів може бути причетний одеський бізнесмен-ресторатор Андрій Зарічанський, якого, за словами очевидців, пов’язують із проросійськими колами.

«Це не просто юридичне рейдерство — це удар по армії», — наголосив Кривенко. — «Поки наші хлопці тримають фронт, у тилу у них забирають машини».

Волонтер закликав провести службову перевірку щодо дій причетних суддів, митників та співробітників СБУ, а також ініціювати запровадження правових гарантій захисту техніки, яка використовується на службі ЗСУ.