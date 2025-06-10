Одеські новини Події ТОП Новини Внаслідок удару по житловому будинку в Одесі загинув чоловік, ще четверо людей зазнали поранень 10.06.202510.06.2025 Июн 10, 2025 07:38редактор Одеські новиниУ ніч на 10 червня російські війська здійснили атаку на Одесу з використанням ударних безпілотників. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено пологовий будинок, а також зафіксовано влучання в житловий будинок.Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. За його словами, попередньо відомо про одну загиблу людину. Кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби, які надають необхідну допомогу постраждалим.Згодом в Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення.Як зазначив голова ОВА Олег Кіпер, у середмісті Одеси зазнали руйнувань житлові будинки. Повністю зруйновано адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, було пошкоджено карети швидкої допомоги. На щастя, серед персоналу медичної служби обійшлося без жертв. Добавить комментарий Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnewsДругие интересные новости: Троє людей постраждали внаслідок удару безпілотника по Одесі: ДСНС показала наслідки атаки РФ В Одесі під ударом ворога опинилась пожежна частина: два рятувальники зазнали поранень Одеська область зазнала ракетного удару В ОВА розповіли про наслідки вечірньої атаки на Одесу Одеса у вогні, атака на місто триває