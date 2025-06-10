Внаслідок удару по житловому будинку в Одесі загинув чоловік, ще четверо людей зазнали поранень

У ніч на 10 червня російські війська здійснили атаку на Одесу з використанням ударних безпілотників. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено пологовий будинок, а також зафіксовано влучання в житловий будинок.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. За його словами, попередньо відомо про одну загиблу людину. Кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби, які надають необхідну допомогу постраждалим.

Згодом в Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення.

Як зазначив голова ОВА Олег Кіпер, у середмісті Одеси зазнали руйнувань житлові будинки. Повністю зруйновано адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, було пошкоджено карети швидкої допомоги. На щастя, серед персоналу медичної служби обійшлося без жертв.