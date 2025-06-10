Під час нічної російської атаки окупанти завдали удару по Одеській кіностудії

Близько 1-ї години ночі ворог завдав удару по Одеській кіностудії — одній із найстаріших у світі. Пошкоджено виробничі приміщення, склади костюмів і реквізиту, знищено частину історичних декорацій", — йдеться в заяві.

Завдяки діям охорони вдалося вчасно загасити пожежу, яка виникла не території кіностудії. Були локалізовані руйнівні наслідки та врятовані унікальні костюми, реквізит і артефакти, пов’язані зі 100-річною історією студії.