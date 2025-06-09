Одеські школярі проводять канікули в Греції

43 дитини з одеських родин, які потребують особливої уваги, зокрема сімей наших захисників і захисниць, вирушили до Кемпінг-центру Святого монастиря Фтіотиди «Агія Айкатеріні» (провінція Кайнурджіо).

У програмі двотижневого перебування – пізнавальні екскурсії, активні ігри на свіжому повітрі, творчі майстер-класи та вечори, сповнені радості та сміху. І, звісно, тепле узбережжя, яке подарує дітям спокій та відчуття безтурботності.

«Організацію перевезення, проживання, харчування та всіх заходів взяв на себе «Фонд Бумбураса». Щиро вдячні Пантелеймону Васильовичу та його родині за цю важливу підтримку, яка дарує дітям можливість відновитися після непростих часів, набратися сил та повірити у те, що світ відкритий для їхніх мрій»,

- подякував мер Одеси Геннадій Труханов.