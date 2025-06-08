Загинув Владислав Горай — соліст Одеської опери та волонтер

Сьогодні, 8 червня, виконуючи волонтерську місію, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, заслужений артист України — Владислав Горай.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Одеської Національної Опери.

"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени — він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь — допомагав, волонтерив, підтримував. Одеська національна опера осиротіла", — йдеться у повідомленні.

Деталі про місце та час прощання повідомлять згодом.