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У Затоці під час купання в морі загинули двоє чоловіків через вибух невідомого предмета

редактор ,

Подія сталася сьогодні, 7 червня, вдень у селищі Затока Кароліно-Бугазької громади.

Попередньо встановлено, що під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.

Особи загиблих наразі встановлюються.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського районного відділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Встановлюються повні обставини події та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

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