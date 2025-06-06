Захищаючи Україну та рятуючи своїх побратимів під обстрілами, загинув Микола Розводюк з Одеської області

20 березня 2025 року на березі Дніпра, виконуючи бойове завдання, загинув Розводюк Микола В’ячеславович — справжній герой, воїн і оберіг для побратимів. Його життя обірвалося під час протистояння ворожому дрону, який він встиг вразити, захищаючи своїх.

Микола народився 13 травня 1984 року в місті Ананьїв Одеської області. З перших днів служби він проявив себе як людина честі, відповідальності й неймовірної відваги.

Протягом року і трьох місяців Микола був тією людиною, яка без страху завозила та вивозила бойові наряди хлопців. Для них він був більше, ніж водій чи побратим — він був символом надії та безпеки. Його автівки не раз потрапляли під удари дронів, мін «Ліпісток», уламків, але попри все — він завжди повертався, завжди вивозив хлопців живими.

"Без Миколи ніхто не хотів виїжджати", — кажуть побратими. Його присутність додавала впевненості, що навіть у найнебезпечніших ситуаціях буде шанс вижити. Він рятував життя, ризикуючи власним — щодня, щогодини.

Для України смерть Миколи Розводюка — величезна втрата.

Микола Розводюк був і назавжди залишиться прикладом справжньої відданості, мужності та любові до своїх побратимів і рідної землі.

Вічна слава і світла памʼять Герою.

Герої не вмирають!