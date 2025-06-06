В Одесі BMW збила жінку

В автопригоді, яка сталась вчора, 5 червня, ввечері, постраждала пішохідка.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 28-річна водійка автомобіля «BMW» скоїла наїзд на жінку, коли та перетинала проїжджу частину в невстановленому для цього місці.

Потерпілу, 1991 року народження, було госпіталізовано у тяжкому стані. У водійки відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння.

Наразі слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження.

В рамках провадження транспортний засіб поліцейські вилучили на арештмайданчик та призначили низку судових експертиз.

Встановлюються повні обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 1