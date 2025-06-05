Гордість Визирської громади: Олександр Голуб нагороджений Срібним Хрестом за мужність і відданість Україні

Визирська громада має привід для гордості — земляк Олександр Голуб отримав Срібний Хрест, одну з найвищих державних нагород, за особисту мужність, рішучість та професіоналізм у лавах Збройних Сил України.

Це визнання — не лише військових заслуг Олександра, а й глибокої громадянської відповідальності, яку він проявляв ще до служби в армії. Із перших днів повномасштабного вторгнення він був волонтером Благодійного Фонду «Аджалик». У найскладніші часи паливного дефіциту Олександр забезпечував роботу протидиверсійних груп, займався доставкою автомобілів із Європи, тепловізорів, старлінків, тактичної медицини, прицілів, рацій, запчастин для FPV-дронів та іншого критично важливого спорядження для фронту.

Його праця — це безсонні ночі, складна логістика і щоденна боротьба за життя українських воїнів. І сьогодні, вже у строю ЗСУ, він продовжує боронити країну, демонструючи той самий рівень відданості й жертовності.

Волонтерська команда БФ «Аджалик» та друзі висловлюють щиру вдячність Олександру та звертаються до керівництва Визирської ОТГ: не забувайте про родини таких героїв, які ціною власного життя захищають наше майбутнє.