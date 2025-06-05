Дитяча відвага: Даріна Звіряка під вогнем допомогла мамі

У ніч з 30 квітня на 1 травня 2025 року Одеса здригнулася від люті російських дронів. Це була не просто атака – це була спроба зламати дух міста, яке вже стільки пережило. Тієї ночі загинули двоє людей, п'ятнадцятьох було поранено, а десятки житлових будинків перетворилися на руїни, немов карткові будиночки.

В одному з таких будинків мешкала маленька Даріна Звіряка з мамою. Даріна, наймолодша лауреатка патріотичної акції "Діти-герої", не здогадувалася, що саме її звичка лягати спати пізно – та сама звичка, за яку мама Антоніна часто сварила – стане їхнім спасінням.

Тієї фатальної ночі, коли смертоносні дрони розривали тишу, Даріна розбудила маму. І саме в ту мить, коли жінка вийшла з кімнати, стався жахливий вибух. Скло з тріском посипалося на підлогу. Якби мама залишилася в кімнаті, все це пекло обрушилося б на неї. Десятирічна дівчинка, сама того не усвідомлюючи, врятувала життя найріднішої людини.

Ця родина вже знайома з болем втрат. У 2014 році, вагітна Антоніна була змушена покинути окупований Луганськ, шукаючи притулку в Одесі, де за кілька місяців народилася Даріна. Тоді, десять років тому, здавалося, що життя на новому, мирному місці, нарешті налагоджується. І ось – нове, жорстоке випробування. Але найголовніше – вони живі, вони разом. А зруйновані стіни – лише цегла, яку обов'язково відновлять. Головне – не зламатися!