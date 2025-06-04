В Одесі можна безкоштовно перевірити стан зубів у дітей

5 червня 2025 року буде проведено День профілактики та раннього виявлення стоматологічних захворювань у дітей.

Захід організовано за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського центру здоров’я.

Батьків з дітьми запрошують пройти безоплатний профілактичний огляд з наданням рекомендацій щодо збереження стоматологічного здоров’я дітей. Акцію приурочено до Всесвітнього дня боротьби з карієсом.

Безоплатний стоматологічний огляд можна пройти у дитячих стоматологічних відділеннях міста з 9:00 до 16:00 за адресами:

- вул. Дігтярна, 17, тел.: (048) 726 98 16;

- вул. Академіка Філатова, 60, тел.: (048) 767 57 47;

- вул. Академіка Корольова, 60, тел.: (048) 747 09 16;

- просп. Князя Володимира Великого, 63а, тел.: (048) 758 58 81.