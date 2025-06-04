У місті Південне на Одещині трагічно загинула 12-річна дівчинка, впавши з даху багатоповерхівки
Про трагедію вчора, 3 червня, правоохоронцям повідомили очевидці.
Попередньо, смерть дитини настала унаслідок падіння з даху багатоповерхівки.
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Тіло загиблої слідчі направили на судово-медичну експертизу.
Наразі відомості внесені поліцейськими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України з позначкою «самогубство».
Розпочато розслідування. Всі обставини трагедії встановлюються.
Відділ комунікації поліції Одещини
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