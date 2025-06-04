Фігуранту, який жорстоко поводився з собакою, загрожує до восьми років ув’язнення

Наразі фігурант перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо: розпочавши кілька днів тому кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою, слідчі також перевіряли можливу причетність чоловіка до розбещення неповнолітніх. Фігуранта правоохоронці затримали у процесуальному порядку.

Під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури, склад злочину було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 156 на ч. 1 ст. 296 ККУ.

Відтак фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення насильницьких дій щодо тварини з мотивів задоволення статевої пристрасті (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України), а також про грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Тварина наразі перебуває під ветеринарним наглядом. Відносно неї буде проведено судово-ветеринарну експертизу.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На час розслідування він перебуватиме у слідчому ізоляторі. Також у ході слідства проводитиметься судово-психіатрична експертиза, яка встановить стан осудності підозрюваного.

Одеське районне управління поліції № 2