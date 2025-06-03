Нічна атака на Одесу: палаючі машини й руйнування

В ніч на 3 червня росіяни запустили по Одесі дрони. Через ворожу атаку в місті виникло багато пошкоджень.

У ДСНС теж підбили підсумки та показали фото. Зокрема, всього внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини.