Нічна атака на Одесу: палаючі машини й руйнування
В ніч на 3 червня росіяни запустили по Одесі дрони. Через ворожу атаку в місті виникло багато пошкоджень.
У ДСНС теж підбили підсумки та показали фото. Зокрема, всього внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини.
"За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки", - поінформували надзвичайники.
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