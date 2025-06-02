З Туреччини з перемогою: одесити успішно виступили на чемпіонаті світу з таїландського боксу

У Туреччині завершився чемпіонат світу з таїландського боксу Муей Тай, у програмі якого пройшли змагання у розділах Wai Kru та Муан Муей.

Від України у фінал пробилася Ірина Ладиненко - тренерка-викладачка Одеської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 7.

Одеситка успішно виступила, випередивши всіх суперниць, та посіла перше місце й отримала ліцензію для участі у наступних Європейських іграх.

Ірина Ладиненко виборола ще й бронзову нагороду у розділі S Female Wai Kru.

Бронзову медаль чемпіонату світу - 2025 здобув також вихованець Одеської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 16 Валерій Денисов (розділ Вай Кру, молодь). Підготував спортсмена тренер-викладач Павло Євтушенко.

У командному заліку національна збірна України посіла друге місце, виборовши 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзових медалі.