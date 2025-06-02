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50-річному жителю Арциза загрожує 3 роки в’язниці за несплату штрафів і порушення заборони на водіння

редактор ,

 

У 2023 році за нетверезе водіння автомобіля суд призначив арцизцю покарання у вигляді штрафу розміром 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік. Однак порушник умисно проігнорував суддівське рішення. Навіть знову вчинив аналогічні правопорушення.

Зокрема, у травні минулого року та квітні поточного року співробітники сектору реагування патрульної поліції відділень поліції № 1 та 2 Болградського районного відділу поліції виявили чоловіка за кермом автівки без водійського посвідчення. Ба більше, у стані наркотичного сп’яніння.

Поліцейські склали відносно порушника адміністративні матеріали за ч.ч. 4 та 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, зокрема повторно протягом року); ч.ч. 2 та 3 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння повторно та двічі протягом року) КУпАП. За порушення, скоєнні у травні, на чоловіка були накладені стягнення поліцейськими у сумі 20 тис. 400 грн, єдине що він сплатив, та суду в сумі 34 тис. грн, із позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Матеріали, складені у квітні, ще на розгляді в суді.

Через умисне невиконання порушником постанов суду, які набрали законної сили, слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України. Провівши досудове розслідування, поліцейські висунули фігуранту обвинувачення і матеріали скерували до суду. Тепер чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування тривало під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури.

 

 

Болградський районний відділ поліції Одещини

 

три роки позбавлення волі загрожує 50-річному жителю арциза за невиконання рішення суду щодо сплати штрафів та заборони керування транспортними засобами

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