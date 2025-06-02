50-річному жителю Арциза загрожує 3 роки в’язниці за несплату штрафів і порушення заборони на водіння

У 2023 році за нетверезе водіння автомобіля суд призначив арцизцю покарання у вигляді штрафу розміром 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік. Однак порушник умисно проігнорував суддівське рішення. Навіть знову вчинив аналогічні правопорушення.

Зокрема, у травні минулого року та квітні поточного року співробітники сектору реагування патрульної поліції відділень поліції № 1 та 2 Болградського районного відділу поліції виявили чоловіка за кермом автівки без водійського посвідчення. Ба більше, у стані наркотичного сп’яніння.

Поліцейські склали відносно порушника адміністративні матеріали за ч.ч. 4 та 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, зокрема повторно протягом року); ч.ч. 2 та 3 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння повторно та двічі протягом року) КУпАП. За порушення, скоєнні у травні, на чоловіка були накладені стягнення поліцейськими у сумі 20 тис. 400 грн, єдине що він сплатив, та суду в сумі 34 тис. грн, із позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Матеріали, складені у квітні, ще на розгляді в суді.

Через умисне невиконання порушником постанов суду, які набрали законної сили, слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України. Провівши досудове розслідування, поліцейські висунули фігуранту обвинувачення і матеріали скерували до суду. Тепер чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування тривало під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури.

Болградський районний відділ поліції Одещини