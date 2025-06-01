Що змінюється з червня 2025 року: ключові нововведення в Україні та Одесі

Із початком червня 2025 року в Україні, зокрема в Одесі, набувають чинності нововведення, що впливають на фінансову сферу, мобілізацію, соціальний захист та підприємницьку діяльність. Редакція 048.ua підготувала огляд ключових змін, на які варто звернути увагу вже зараз.

Обмеження на перекази між картками

Починаючи з 1 червня, українцям дозволено надсилати до 100 тисяч гривень щомісяця з однієї банківської картки фізичної особи на іншу без підтвердження джерел коштів. Це правило не стосується переказів між власними рахунками, оплат за товари чи послуги, а також внесків на волонтерські потреби.

Повторна ВЛК для «обмежено придатних» до служби

Чоловіки, які раніше були визначені як «обмежено придатні» до військової служби, повинні пройти повторне медичне обстеження до 5 червня 2025 року. Після цього їм можуть змінити статус на «придатний» або «непридатний». Ухилення від проходження комісії може спричинити адміністративні наслідки, зокрема оголошення в розшук.

Надбавки до пенсій для людей літнього віку

Мінімальна пенсія залишається на рівні 2361 грн. Разом із цим передбачені доплати:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

80 років і старше — 570 грн.

Надбавки нараховуються автоматично, якщо розмір пенсії не перевищує 10 тисяч гривень.

Субсидії та компенсації для внутрішньо переміщених осіб

З 1 червня субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначаються автоматично на період до кінця вересня. Повторне звернення до Пенсійного фонду потрібне лише в разі змін у складі родини, доходах чи інших важливих обставинах. Крім того, ВПО тепер отримуватимуть компенсації за комуналку щомісяця замість щоквартальних виплат.

Нові тарифи на техогляд авто

У червні в Україні переглянуто ціни на обов’язковий техогляд транспортних засобів. Хоча сама процедура стала менш формалізованою, контроль за технічним станом машин посилився.

Ціни наступні:

для легкових автомобілів — до 1700 грн;

для вантажних авто й автобусів — до 2300 грн.

Зміни для фізичних осіб-підприємців

Із червня діють нові правила для ФОП:

1 група : річний дохід не має перевищувати 1 336 000 грн; єдиний податок — до 302,80 грн/місяць; ЄСВ — 1760 грн/місяць; військовий збір — 800 грн/місяць.

3 група: із другого кварталу 2025 року податкова звітність подається за оновленою формою.

Комунальні тарифи в Одесі залишаються стабільними

У червні тарифи на електроенергію, газ та воду в Одесі не змінюються. Електроенергія коштує 4,32 грн за кВт-год, а для споживачів із двозонними лічильниками — 2,16 грн/кВт-год у нічний час. Вартість проїзду в громадському транспорті також залишається незмінною.