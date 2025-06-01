Літо в Одесі розпочалося святом дитячих мрій

У школярів розпочалися літні канікули. Традиційно у перший день літа Одеса перетворюється на простір дитячих мрій – місто наповнюється святковими заходами, іграми та радістю.

Святкові програми проходять у всіх районах міста: концерти, конкурси малюнків на асфальті, наукові шоу, покази мод, інтерактивні розваги.

Також всі діти до 14 років мають можливість безкоштовн відвідати Одеський зоопарк.

Цього святкового дня міський голова Одеси Геннадій Труханов привітав дітей та дорослих:

«Літо - це час радості, тепла та мрій. Але головне, що ці мрії можуть здійснюватися завдяки нашим захисникам, які боронять країну і які теж є батьками. Ми вдячні їм за кожен наш день. Віримо, що наша найбільша мрія - мрія про перемогу - обов’язково здійсниться», - зазначив міський голова.