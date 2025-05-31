В Одесі відбулася акція «Вшануй»: родини військових і ветерани вшанували пам’ять загиблих у війні з Росією

Родини чинних і загиблих військовослужбовців, ветерани, а також громадські діячі провели акцію памʼяті загиблих у російсько-українській війні. О пів на девʼяту люди зібралися біля центрального входу на залізничний вокзал з плакатами та національною символікою. На акції побувала кореспондентка Суспільного.

О девʼятій ранку група людей вшанувала загиблих хвилиною мовчання та виконала гімн України. Учасники стали з плакатами перед входом до залізничного вокзалу в колону — спина до спини.

"Згідно з указом Президента України, о 9-й годині з 2022 року в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. І, на жаль, в Одесі це досі не стало постійною практикою. Громадськість сама збирається, сама це організовує", — відзначив заступник голови ГО Veterans Hub Odesa Микола Сторожук.

На акцію люди принесли фотографії рідних, які загинули в російсько-українській війні. Учасники наголошують: памʼятати треба всіх — зокрема тих, хто загинув внаслідок обстрілів і масованих атак російської армії.

"У мене син теж на фронті. На щастя, з ним все добре. Він продовжує захищати нашу країну. Але хлопців, які полягли за нашу незалежність, треба пам'ятати, і не забувати якою ціною все це дістається", — прокоментувала Алла, матір військовослужбовця.

Організаторка акції Анастасія наголошує, що сьогодні ніхто не має залишатися байдужим до вшанування памʼяті тих, хто віддав життя за Україну.

"Ми хочемо нагадати людям, завдяки кому і якою ціною ми можемо жити, планувати майбутнє, завдяки кому маємо змогу стояти тут і збиратися разом. Головний меседж цієї акції — нагадати суспільству про важливість хвилини мовчання, зупинки і памʼяті", — додала дівчина.

На акцію з прапором прийшла Наталія. На синьо-блакитному фото її чоловіка. Він загинув у 2022 році.

"Він воював з 2015 року. Загинув під Вугледаром, коли виходив з оточення. Від був розвідником. Працював на "нулі". Проходив Авдіївку, Волноваху", — поділилась жінка.