Скейтерам — радіти! У Пересипському районі Одеси з’явився оновлений простір для трюків

Відкриття оновленого скейтпарку та нового баскетбольного майданчика біля ліцею №13 у Пересипському районі Одеси відбулося зі спортивними активностями для дорослих та дітей.

«Сьогодні скейтери та велосипедисти знову випробовують відновлену територію – тепер тут безпечно, чисто та комфортно. Все це стало можливим завдяки співпраці міста з надійними партнерами: громадською організацією «Безбар’єрні» на чолі з Олексієм Морозовим та МТБ банком», – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

«Відновити такий обʼєкт досить складно - він має бути не тільки зручний, але й безпечний. Ми багато спілкувались із дирекцією школи, спортсменами, батьками - і вирішили, що однозначно повернемо його до життя», - сказав радник міського голови з питань безбарʼєрного простору Олексій Морозов.

Крім оновлених локацій, невдовзі тут з’явиться оновлене футбольне поле, що розширить спортивні можливості для мешканців району.