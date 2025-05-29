Фінансові махінації з грошима однієї з найбільших нафтопереробних компаній: Нацполіція провела майже півсотні обшуків

Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору «схеми» компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод.

За це слідчі Нацполіції оголосили всім девʼятьом учасникам організованої групи про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови та на корпоративні права низки підприємств.

У ході подальшого слідства поліцейські встановили, що підприємства, яким відвантажувалося пальне, не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшої реалізації. Здебільшого, ці кошти перераховувалися на підставі вдаваних угод підприємствам фінансово промислової групи.

Сьогодні, 29 травня, оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели у межах даного кримінального провадження провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Зокрема, в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів.

Вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України